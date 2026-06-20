Portugal despede-se da Liga Europeia feminina de voleibol com derrota

O conjunto romeno entrou melhor e venceu o primeiro set por 25-21. A resposta portuguesa surgiu no segundo parcial, conquistado por 25-23, restabelecendo a igualdade e relançando o encontro.



No entanto, a Roménia voltou a assumir o controlo no terceiro set, impondo-se por 25-21, antes de fechar o jogo no quarto parcial, agora por 25-22, perante uma seleção portuguesa que lutou até ao fim, mas não conseguiu forçar o ‘tie-break’.



A seleção portuguesa, que caiu para o 15.º lugar entre as 24 seleções em prova, com apenas sete pontos, terminou hoje a sua participação frente à Roménia, que soma quatro vitórias e uma derrota e subiu ao oitavo posto, com 11 pontos e ainda um jogo por disputar.



Portugal, que organizou a ‘poule’ em casa, somou duas vitórias e três derrotas: perdeu por 3-0 com a Hungria, venceu a Macedónia do Norte por 3-0, caiu por 3-2 na Grécia, bateu o Kosovo por 3-0 e voltou a perder frente à Lituânia por 3-0.



Eslovénia, Suécia, Hungria, Eslováquia e Espanha comandam com o pleno de 12 pontos em quatro jogos, sendo que as duas primeiras formações ainda não cederam qualquer set.



A Liga Europeia apresenta-se esta época com um formato renovado, passando a reunir as anteriores Golden League e Silver League numa única competição. Os quatro primeiros classificados garantem o apuramento para o Campeonato da Europa de 2028.



Esta competição serve de preparação para o Campeonato da Europa de 2026, no qual Portugal defronta o Azerbaijão, Países Baixos, Bélgica, Roménia e Espanha na 'poule' C, num evento que decorre entre 21 de agosto e 06 de setembro o Azerbaijão, República Checa, Suécia e Turquia.



