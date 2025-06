Portugal disputa quinto lugar nas Europe Sevens Championship Series em Hamburgo

Os ‘lobos’ qualificaram-se para os quartos de final como melhor terceiro classificado da fase de grupos, após serem derrotados pela Bélgica (19-0) no último encontro do Grupo C, mas cruzaram-se, na fase a eliminar, com a atual campeã em título e vencedora da primeira etapa de 2025, a França, e perderam por 17-10.



Nas meias-finais da atribuição dos quinto aos oitavo lugares, Portugal vai defrontar a Bélgica, que perdeu com a Grã-Bretanha (19-10) nos quartos de final.



A seleção portuguesa ainda está na ‘corrida’ por um lugar na terceira divisão do Circuito Mundial, mas precisa que a Itália, apurada para as meias-finais, não some quatro ou mais pontos a mais do que Portugal nesta segunda e última etapa do Europeu.



Se os ‘azzurri’ somarem exatamente mais quatro do que Portugal, as duas seleções terminam com os mesmos pontos e o critério de desempate será a diferença de pontos marcados e sofridos em todos os jogos das duas etapas.



No torneio feminino, Portugal também vai disputar o quinto lugar, defrontando a Irlanda nas meias-finais da atribuição do quinto ao oitavo posto, após ser eliminado nos quartos de final pela Polónia (26-14).



As ‘lobas’ tinham-se qualificado para os quartos de final do torneio no segundo lugar do Grupo A, após baterem a Itália (45-0) no último encontro da fase de grupos.



O torneio de Hamburgo, na Alemanha, é a segunda e última etapa das Rugby Europe Sevens Championship Series 2025, principal escalão europeu da variante, que dará acesso à terceira divisão do próximo Circuito Mundial.