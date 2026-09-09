Portugal disputa segunda edição da Finalíssima de futsal

Depois de ter vencido a edição inaugural em 2022, a equipa das `quinas` vai estrear-se em 06 de novembro, frente à Espanha, na reedição da primeira final, no mesmo dia em que Brasil e Argentina disputam a outra meia-final.

A final e o encontro de atribuição do terceiro lugar estão marcados para dois dias depois, na Arena Niterói, no Rio de Janeiro.

A Finalíssima junta os finalistas da última edição do Europeu e da Copa América.