Portugal é quinto na Taça das Nações de Dressage de Lier

João Pedro Moreira, a montar Drosa Fuerst Kennedy Old, Rita Ralão Duarte, em Irão, e Nuno Palma Santos, em Fortunity S FRH, fizeram 206,892 pontos.



A vitória foi para a Bélgica, com 220,825 pontos, com a Alemanha a conquistar a prata (218,892) e os Países Baixos o bronze (212,131).



Na prova individual de dressage, João Pedro Moreira foi sexto, enquanto Rita Ralão Duarte acabou em 21.º e Nuno Palma Santos em 23.º.