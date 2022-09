Portugal elimina Brasil na Taça Davis

Na batalha dos números um de cada seleção, o recordista de eliminatórias disputadas por Portugal (31) esteve novamente irrepreensível, ‘vulgarizando’ Monteiro com um expressivo triunfo por 6-3 e 6-1, para garantir que, pela quarta vez, a equipa das ‘quinas’ vai lutar pelo acesso ao grupo de elite da Taça Davis, agora concentrado nas Finais.



Depois de ter protagonizado um encontro a roçar a perfeição frente a Felipe Meligeni – que definiu, inclusive, como um dos seus “melhores de sempre na Davis” -, Sousa transportou hoje para o ‘court’ a confiança ‘adquirida’ na véspera, conseguindo quebrar o serviço de Monteiro logo no segundo jogo.



Mais solto do que o mais cotado dos jogadores adversários (65.º do ‘ranking’), o vimaranense resolveu com solvência um jogo difícil para segurar o ‘break’ à melhor e, com pormenores de grande qualidade tenística, adiantou-se para 4-1.



Sem enfrentar qualquer ‘break-point’ até ao nono jogo – aliás, como já tinha acontecido no encontro frente a Meligeni -, o número um português não se atrapalhou quando teve de salvar dois, no momento em que servia para fechar o ‘set’.



Sousa ainda desperdiçou dois ‘set points’, mas acabaria por conquistar o primeiro parcial após 47 minutos de um encontro em que imperaram as longas trocas de bola, a encostar os dois tenistas ao fundo do ‘court’.



Visivelmente confiante e menos tenso do que Monteiro, o 56.º tenista mundial estendeu o seu domínio ao segundo ‘set’, quebrando o serviço do adversário logo de entrada para consolidar uma vitória ‘inevitável’ perante o nível de ténis que o português exibiu nos dois encontros que disputou na eliminatória referente ao Grupo I Mundial.



O confronto de hoje permitia também desempatar o registo de uma vitória para cada lado nos embates entre ambos e Sousa mostrou, em todos os momentos, ser superior ao número um brasileiro, ampliando a sua liderança com novo ‘break’, para liderar por 3-0.



Monteiro pediu, então, assistência, recebendo tratamento no pé direito, enquanto uma ‘ola’ levantava o Centro Cultural de Viana do Castelo – o ‘capitão’ português Rui Machado ia apontando para o relógio pelo tempo excessivo que o médico brasileiro demorou no tratamento.



A paragem não afetou o vimaranense de 33 anos, que fez o 4-0 e embalou para um triunfo expressivo por 6-1 no segundo parcial, após novo ‘break’, consumando a vitória de Portugal sobre o Brasil, ao fim de uma hora e 28 minutos.



Com a seleção portuguesa a liderar por 3-1, os ‘capitães’ decidiriam abdicar do quinto e derradeiro encontro, dando por encerrado o inédito duelo entre Portugal e o Brasil.