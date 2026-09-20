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Portugal eliminado pela França nos oitavos de final do Europeu de voleibol
A seleção portuguesa de voleibol foi hoje eliminada nos oitavos de final do Campeonato da Europa, ao perder por 3-0 frente à França, atual bicampeã olímpica, em Sófia.
Com os parciais de 25-21, 25-22 e 25-21 frente à campeã europeia em 2015, Portugal ‘caiu’ pela terceira vez seguida nos ‘oitavos’, fase que só superou na primeira das oito presenças, na edição inaugural, em 1948, quando terminou no quarto lugar.
A formação comandada por João José termina o Europeu apenas com um triunfo sobre a Macedónia do Norte (3-0), após as derrotas com a campeã em título Polónia (0-3), a coanfitriã Bulgária (0-3), Israel (2-3) e Ucrânia (0-3), ainda na fase de grupos.
A formação comandada por João José termina o Europeu apenas com um triunfo sobre a Macedónia do Norte (3-0), após as derrotas com a campeã em título Polónia (0-3), a coanfitriã Bulgária (0-3), Israel (2-3) e Ucrânia (0-3), ainda na fase de grupos.