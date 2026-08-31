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Portugal eliminado pela Polónia nos `oitavos` do Europeu feminino de voleibol
A seleção portuguesa feminina de voleibol foi hoje eliminada nos oitavos de final do Europeu, ao perder com a Polónia por 3-0, em encontro disputado em Istambul, na Turquia.
O conjunto das `quinas`, pela segunda vez na fase final da competição, perdeu pelos parciais de 25-18, 25-17 e 25-23.
Portugal, que na primeira participação, em 2019, somou cinco derrotas em cinco jogos, já tinha garantido a melhor prestação de sempre, com o apuramento para os `oitavos`, após triunfos face a Espanha (3-1) e Roménia (3-2).