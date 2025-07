Portugal em 12 finais nos Mundiais de canoagem

A limiana vice-campeã da Europa nesta distância concluiu o seu desempenho em 2.04,70 minutos, deixando a canadiana Elizabeth McArthur a 1,87 segundos, indo agora disputar a final de sábado na pista três.



Com este êxito, Portugal garantiu, das sucessivas regatas de eliminação, a ida a sete finais mais nove finais B, às quais se juntam cinco provas para medalha no domingo, no caso com entrada direta no evento.



Rumo à final B, entre o 10.º e o 18.º, avançaram hoje os sub-23 António Ribeiro em K1 1.000, Ana Brito em K1 500 e Tiago Maciel em C1 1.000, bem como os juniores Peter Melo em K1 1.000 e Leonardo Barbosa em C1 1.000.



Esta tarde, a seleção de Portugal tem as primeiras possibilidades de pódio, já que disputa cinco finais, nomeadamente três em K4 e dois em K1, destacando-se o sub-23 Pedro Casinha na regata de K1 200 metros, distância na qual foi campeão do Mundo júnior.



Os Mundiais sub-23 e júnior de canoagem reúnem cerca de 1.000 atletas de 66 países.