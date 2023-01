Portugal empata com Brasil no Mundial de andebol

Mesmo assim, Portugal mantém intacta a hipótese de qualificação para os quartos de final, embora estes 2 pontos de uma eventual vitória sobre os brasileiros fosse determinantes para as contas do apuramento.No regresso do selecionador Paulo Pereira ao banco, após cumprir três jogos de suspensão na fase preliminar, Portugal esteve na frente do marcador na primeira parte, com 12-11 ao intervalo.No segundo tempo, o Brasil até chegou à vantagem de dois golos, em duas ocasiões, mas Portugal rapidamente anulou a desvantagem e voltou para a frente do marcador.Esta tarde, neste confronto com o Brasil, Portugal jogou com todas as cautelas e estava avisado sobre as potencialidades dos brasileiros. O jogo foi renhido - Portugal vencia por 26-25 a quatro minutos do fim -, foi bem difícil, mas no final a seleção portuguesa até podia ter ganho pela margem mínima não fosse a decisão algo inédita de marcar um livre a 1 segundo do fim da partida.





Com vantagem no marcador a 10 segundos do final, Francisco Costa marcou o 28-27, o contra-ataque brasileiro não perdeu tempo e respondeu de imediato. No entanto, o remate saiu por cima e a festa foi portuguesa, pois havia 1 ou 2 segundos por jogar. Foi então que surgiu a decisão que surpreendeu todos no final, com a decisão de expulsão e marcação de um livre de 7 metros, que deu o empate 28-28.



Com este empate, Portugal deixa em aberto a passagem aos quartos de final, tendo em conta que pode vencer Cabo Verde na sexta-feira e acalentar a chance de ser segundo do grupo, com particular favoritismo para a Suécia, seleção coanfitriã campeã europeia e vice-campeã mundial, e que é a última adversária de Portugal na "main round", no domingo.