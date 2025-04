Portugal empata com Itália no arranque do Europeu de hóquei em patins de sub-23

Para o Grupo A, de lusos e transalpinos, ainda se vai jogar hoje o duelo entre Espanha, detentora do troféu, e Suíça, a partir das 19:30 (hora em Lisboa).



Depois de uma primeira parte sem golos, a partida 'acelerou' bastante depois do intervalo, com ambas as seleções apostadas em chegar à vitória.



No Pavilhão Olímpico de L’Ateneu Agrícola, Tomás Santos e Zé Miranda, com golos no minuto 38, colocaram a equipa orientada por Paulo Freitas a vencer por 2-0.



Aos 42 minutos, Andrea Borgo, de livre direto, reduziu para 2-1 e, aos 45, Lucas Honório aproveitou bem uma situação de superioridade numérica (cartão azul a Borgo) e fez o 3-1 para os lusos.



A Itália não desanimou e marcou mais dois golos, aos 46, por Giulio Piccoli, e 48, por Liam Bozzeto, para o 3-3 final.



Para Portugal, fica o 'amargo' de não conseguir repetir a vitória de há dois anos, que então se materializou em 7-0, com um 'póquer' de Zé Miranda.



O Grupo B integra as seleções de França, Inglaterra e Alemanha, que se cruzarão nos quartos de final com as seleções que se classificarem entre o segundo e o quarto lugares da 'poule' A. O vencedor do Grupo A segue direto para as meias-finais.