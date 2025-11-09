Portugal encerra Mundiais de trampolins com dois quartos lugares

Foi um dia de ‘quases’ para a equipa portuguesa, que viu o bronze no ‘all around’ escapar para a Grã-Bretanha no último exercício dos Mundiais que hoje terminaram em Pamplona, em Espanha.



Embora tenham contabilizado os mesmos 51 pontos finais, os portugueses perderam no critério de desempate – somaram 244.18 pontos nas suas rotações individuais contra 278.13 dos britânicos -, depois de terem sonhado até ao último momento com um pódio devido ao desempenho de Gabriel Albuquerque.



Uma falha de Sofia Correia no trampolim individual feminino comprometeu a medalha, mas o jovem ginasta ainda recolou Portugal na luta pelo bronze, antes de a Grã-Bretanha concluir a sua prestação.



A China, com 57 pontos, sagrou-se campeã mundial, enquanto a Rússia, a competir como neutra, alcançou a prata, com 55.



Vasco Peso (tumbling) esteve em destaque ao conquistar 10 pontos para Portugal, enquanto Albuquerque e Matilde Oliveira (duplo mini-trampolim) somaram oito pontos numa equipa composta ainda por Pedro Ferreira e Diogo Abreu, Catarina Nunes, Matilde Santos e Francisco José.



Após o bronze conquistado no sábado na competição de trampolim individual por equipas, Portugal esteve perto de repetir o feito ao final da manhã de hoje, mas o olímpico Gabriel Albuquerque ficou fora do pódio, sendo quarto no trampolim individual.



O mais jovem olímpico nacional em Paris2024, onde alcançou o melhor resultado de sempre da ginástica portuguesa em Jogos Olímpicos ao ser quinto, somou 61.010 pontos, ficando atrás do japonês Hayato Myano, terceiro com uma pontuação de 61.350.



Vice-campeão olímpico em título, o chinês Zisai Wang sagrou-se campeão mundial (63.470 pontos), com o norte-americano Ruben Padilla a ficar com a prata (61.950).



Antes, já Pedro Ferreira e Diogo Abreu, vice-campeões mundiais em 2022, tinham estado na luta pelas medalhas, no trampolim sincronizado, que acabaram na quinta posição.



O experiente Abreu, o duas vezes olímpico de 32 anos, e Pedro Ferreira, de 28 anos, receberam 51.960 pontos e falharam o pódio, cujo último degrau foi ocupado pelos chineses Dong Wang e Yuhan Chen (52.140).



Na luta pelo ouro, impuseram-se Ivan Litvinóvitch, o atual bicampeão olímpico de trampolim individual que surpreendentemente falhou o acesso à final desta prova em Pamplona, e Andrei Builou.



Os bielorrussos, a competir como neutros, somaram 54.670 pontos, relegando os japoneses Hayato Myano e Yusei Matsumoto para a prata, com 52.930.



No sábado, Portugal conquistou o bronze na competição de trampolim individual por equipas.



Diogo Abreu (59.860), Gabriel Albuquerque (62.880) e Pedro Ferreira (60.710) – com Lucas Santos como suplente - terminaram a prova no terceiro lugar, com 18 pontos, apenas atrás das duas seleções de ginastas neutros, com os bielorrussos a conquistarem o título mundial, com 21, e os russos a medalha de prata, com 20.



O jovem de 19 anos somou 10 pontos para Portugal, enquanto Diogo Abreu e Pedro Ferreira fizeram quatro pontos cada.