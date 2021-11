Portugal entra a golear 10-0 no Europeu de hóquei

A equipa de Renato Garrido foi mais eficaz no início do segundo tempo e o resultado foi construído principalmente nesse período.







A seleção nacional entrou com uma dinâmica muito forte, mas também de muita rotação na frente e esse fator ajudou a que a Alemanha aparecesse várias vezes em zonas privilegiada para marcar, mas Girão sugerou sempre os lances periogosos dos alemães.







Com dificuldade em penetrar no bloco baixo germânico, Portugal quebrou o muro com um remate de meia distância de Gonçalo Alves. O lance serviu mesmo de mote para o resto dos golos no primeiro tempo.







A equipa de Renato Garrido percebeu que o jogo interior não deu resultado e fora da área voltou a marcar por mais duas vezes.







O 3-0 ao intervalo deu alguma esperança ao conjunto alemão para o segundo tempo, mas a forma como Portugal entrou tirou o tapete aos homens de Tobias Wahlen.





No final da partida à reportagem da RTP treinador e jogadores lusos comentaram a goleada.









Quatro golos em cinco minutos e um festival de oportunidades. Portugal foi gerindo resultado e aumentando a vantagem e os golos passaram por quase todos os jogadores.







Gonçalo Alves (oito e 27 minutos), Telmo Pinto (13 e 31) e Jorge Silva (18 e 29) ‘bisaram’ no triunfo de Portugal, com Henrique Magalhães (30), Diogo Rafael (40), João Rodrigues (45) e Rafa (48) a fecharem a contagem.







Apenas Hélder Nunes não conseguiu inscrever o nome na lista de goleadores.