Portugal entra a perder na Divisão B do Europeu sub-20 de basquetebol

O arranque do encontro foi terrível para Portugal, que viu a Croácia entrar com um parcial de 10-0, com os primeiros pontos lusos a surgirem aos 4.32 minutos, por Tiago Filipe, sendo que os portugueses ainda conseguiram ficar a quatro pontos, mas a equipa croata chegou ao final dos primeiros 10 minutos a vencer por nove (23-14).



A Croácia conseguiu gerir sempre a vantagem e, antes do intervalo, o melhor que Portugal conseguiu foi colocar-se a oito pontos (28-20), atingindo o final do segundo período com uma vantagem de 12 (37-25).



Uma entrada na segunda parte com um 9-0 permitiu à Croácia chegar a um avanço de 21 pontos (46-25), mas Portugal respondeu com um 14-1, que colocava o resultado em 47-39, mas os oito pontos de desvantagem foi o mais perto que a equipa lusa conseguiu estar até ao final.



Depois de estar a vencer por 54-40 no final do terceiro parcial, a Croácia manteve sempre uma vantagem confortável nos últimos 10 minutos, vencendo por 80-63, num encontro em que Salvador Gomes foi o melhor marcador português, com 16 pontos, mais um do que Nathan Noronha e os mesmos do croata Noa Skrobot.



A Croácia junta-se no topo do Grupo A à Grã-Bretanha, que venceu hoje a Bulgária (75-61), com Portugal a defrontar no sábado a Eslováquia, que hoje folgou.