Portugal entra a vencer na Taça do Mundo feminina de polo aquático

Seleção Nacional feminina de polo aquático - Foto: FPN





Contudo, a Grã-Bretanha fez um excelente parcial final e empatou a 10 golos, com a equipa lusa a ser depois mais forte no desempate por grandes penalidades.

Em Malta, a equipa lusa entrou bem no encontro e chegou ao final do primeiro período a vencer por 3-2, com uma igualdade a dois a verificar-se no final do segundo quarto, com a vantagem lusa a aumentar para 8-5 antes do parcial final.Na quarta-feira, Portugal defronta o Cazaquistão, fechando a primeira fase no dia seguinte frente ao Canadá.