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Portugal entra a vencer na Taça do Mundo feminina de polo aquático
A seleção portuguesa feminina entrou hoje a vencer na segunda divisão da Taça do Mundo de polo aquático, depois de vencer a Grã-Bretanha, por 13-10, após o desempate por grandes penalidades.
Em Malta, a equipa lusa entrou bem no encontro e chegou ao final do primeiro período a vencer por 3-2, com uma igualdade a dois a verificar-se no final do segundo quarto, com a vantagem lusa a aumentar para 8-5 antes do parcial final.
Na quarta-feira, Portugal defronta o Cazaquistão, fechando a primeira fase no dia seguinte frente ao Canadá.
Contudo, a Grã-Bretanha fez um excelente parcial final e empatou a 10 golos, com a equipa lusa a ser depois mais forte no desempate por grandes penalidades.
Na quarta-feira, Portugal defronta o Cazaquistão, fechando a primeira fase no dia seguinte frente ao Canadá.