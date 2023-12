Portugal entra no Europeu feminino de hóquei em patins a sofrer goleada

As hoquistas lusas, que perseguem a reconquista do troféu há mais de 20 anos, até começaram bem, marcando o primeiro golo logo no minuto inaugural de jogo, através de Raquel Santos.



As espanholas demoraram a reagir, mas, ainda antes do intervalo, empataram, aos 11 minutos, através de Aina Florenza.



Na segunda parte, a capacidade física e resistência das jogadoras locais foram determinantes para o desequilíbrio no marcador, que acabou em goleada - marcaram nessa parte Anna Casarramona, Aina Florenza, Sara Lolo e Sara Roces.



Na terça-feira, Portugal defronta a Itália, que bateu a França por 5-2, no outro jogo do Grupo A. O programa do grupo completa-se com o Espanha-França.



Para o Grupo B, em que só se disputou um jogo, por ter somente três equipas, a Suíça a goleou a Inglaterra por 7-0, enquanto a Alemanha folgou. O próximo jogo oporá Alemanha e Suíça.