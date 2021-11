Portugal, Espanha e Suíça organizam Europeu de andebol de 2028

A candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Suíça, que se juntou ao projeto ibérico em outubro último, foi a única a ser votada no congresso da EHF, em Viena, para 2028, após a retirada da proposta coletiva de Dinamarca, Suécia e Noruega, adotada para a fase final de 2026."Foi com o maior orgulho e emoção que vi os meus colegas europeus confiar a Portugal, Espanha e Suíça a realização do Europeu 2028. Durante o Congresso da EHF, que está a decorrer em Viena, foi evidente o entusiasmo de todos os presentes com esta candidatura conjunta”, explicou o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, citado em comunicado.O evento realizar-se-á de 13 a 30 de janeiro de 2028 e, em Portugal, será jogado na Altice Arena, local único na capital do país, Lisboa, em que decorrerão os jogos, segundo a FAP.Os três países vão receber dois grupos preliminares, seguindo-se rondas principais em Espanha e Portugal, antes de o fim de semana final decorrer “em Madrid ou Barcelona”, adiantou a federação.O objetivo para 2028 é “mesmo fazer história”, garantiu Miguel Laranjeiro, que quer envolver “toda a comunidade do andebol nacional” num evento para o qual “todos estão convocados”.Já o presidente da Real Federação Espanhola de Andebol, Francisco Blázquez, lembrou a ausência de 32 anos do Europeu de solo espanhol, que já vai receber o Mundial feminino.Este “projeto excitante”, disse Blázquez, terá a parceria da Federação Suíça de Andebol, presidida por Ulrich Rubeli, que espera que a organização do evento possa trazer “novas oportunidades” para a modalidade naquele país.Da candidatura hoje ratificada, constam sete cidades anfitriãs: Lisboa, Basileia, Lausana, Zurique, Valência, Barcelona e Madrid.Portugal vai voltar a acolher a principal competição continental de seleções, depois de ter organizado a primeira edição, em 1994, em Almada e Porto, quando o torneio foi disputado por 12 seleções e vencido pela Suécia.Depois, Portugal voltou a acolher uma grande competição em 2003, no caso o Mundial, em nove cidades (Lisboa, Espinho, Rio Maior, Póvoa de Varzim, Caminha, São João da Madeira, Funchal, Viseu e Guimarães), vencido pela Croácia e disputado por 24 equipas.A edição de 2022 do Europeu, para o qual a seleção portuguesa está qualificada, vai ser disputada na Hungria e na Eslováquia, entre 13 e 30 de janeiro, seguindo-se a organização a solo da Alemanha em 2024.