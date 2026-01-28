Portugal - Espanha, Europeu de andebol





Em busca de tentar igualar ou melhorar o sexto lugar obtido na edição de 2020, a seleção portuguesa entra em campo obrigada a bater os espanhóis, vencedores em 2018 e 2020.





Além dessa vitória, os Heróis do mar dependem ainda de uma combinação favorável de resultados nos outros jogos do Grupo I da Ronda Principal: derrota da França, campeã em título, ante a Alemanha; e empate ou derrota da Noruega frente à tetracampeã mundial Dinamarca, que já está apurada para as meias-finais.









