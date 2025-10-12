Mais Modalidades
Ténis de mesa
Portugal estreia-se com triunfos no Europeu de equipas de ténis de mesa
Portugal estreou-se hoje no campeonato da Europa de equipas de ténis de mesa com triunfo da seleção masculina, por 3-1, sobre a Grécia, o mesmo resultado com que a feminina superou a Bélgica, em prova que decorre na Croácia.
João Monteiro disputou dois desafios, tendo vencido Ioannis Sgouropoulos pelos mesmos 3-1, com 11-6, 11-8, 7-11 e 12-10, porém cedeu na outra partida, ante Panagiotis Gionis, por 3-2, com 11-8, 7-11, 7-11, 11-8 e 8-11.
O jovem Tiago Abiodun garantiu uma vitória, por 3-1, sobre Constantinos Konstantinopoulos, pelos parciais de 11-4, 8-11, 11-8 e 11-6.
Já João Geraldo impôs-se a Ioannis Sgouropoulos, por 3-2, nomeadamente 12-14, 11-8, 6-11, 11-8 e 11-7.
No Grupo D, Portugal vai defrontar a Inglaterra, na segunda-feira.
Na competição feminina, a ‘poule’ quatro contou com dois triunfos de Shao Jieni, ambos por 3-0, primeiro sobre Lilou Massart, com 11-5, 11-4 e 15-13, e depois diante de Margo Degraef, com 11-2, 11-5 e 11-4.
Fu Yu também fez a sua parte frente a Lilou Massart, com 11-7, 11-5 e 11-5.
A única derrota coube a Matilde Pinto, por 3-1, ante Julie van Hauwaert, com 12-10, 2-11, 9-11 e 7-11.
Na segunda-feira, as lusas defrontam a República Checa.
As duas melhores equipas de cada um dos oito grupos de três seleções avança para os oitavos de final, a partir daí com eliminação direta até à final.
