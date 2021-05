Portugal estreia-se com vitória na qualificação para Europeu de voleibol

Em Budapeste, num encontro entre duas equipas separadas por dois lugares no ‘ranking’ mundial, Portugal (53.º) bateu a Bielorrússia (55.º), pelos parciais de 21-25, 25-23, 23-25, 25-23 e 15-10.



Ao longo do encontro, a seleção portuguesa cometeu muitos erros, sobretudo no serviço e na receção, e foi muito inconstante a nível exibicional, mas acabou por superar a aguerrida Bielorrússia.



O primeiro ‘set’ foi a imagem do encontro da seleção portuguesa, com muitos erros, a não criar dificuldades à receção da Bielorrússia, que conseguia em grande parte das ocasiões colocar a bola fácil para o seu distribuidor.



Após um começo equilibrado, Portugal foi o primeiro a abrir uma vantagem de dois pontos (7-5), mas a Bielorrússia respondeu com quatro pontos consecutivos (9-7) e um parcial de 9-2, chegando aos cinco pontos de vantagem (14-9).



O melhor que Portugal conseguiu foi estar a dois pontos de diferença 22-20, mas acabou por perder por 25-21.



O segundo ‘set’ também teve um começo equilibrado, quase sempre com a Bielorrússia na frente do marcador, até que, sensivelmente a meio, Portugal passou para a frente (12-11).



Num parcial em que apenas a Bielorrússia conseguiu, apenas por uma vez ter mais de dois pontos de avanço (5-2), Portugal acabou por ser mais forte nos instantes finais e vencer por 25-23.



A igualdade no marcador parecia ter libertado a seleção portuguesa, que entrou muito bem no terceiro ‘set’, no qual chegou a ter cinco pontos de avanço (7-2 e 9-4), mas, depois, voltaram os erros, com destaque para duas más receções seguidas que permitiram a aproximação bielorrussa (10-8).



A Bielorrússia igualou o parcial a 13 e passou para a frente aos 20-19, mantendo a vantagem até final do parcial (25-23).



Obrigado a vencer os dois ‘sets’ seguintes para somar o triunfo, Portugal nem entrou bem para o quarto parcial e depois do 1-0, apenas voltou a estar na frente aos 10-9.



Dois blocos seguidos – outros dos pontos em que a equipa portuguesa sentiu dificuldades – permitiram a Portugal aumentar para três pontos a vantagem (14-11).



Um parcial de 5-2 fez com que a Bielorrússia igualasse a 16 pontos, passando mesmo para a frente aos 18-17, naquela que foi a última vantagem do conjunto de Leste no encontro.



Apesar de nunca conseguir uma vantagem superior a dois pontos, Portugal conseguiu levar o encontro para o quinto e decisivo parcial.



Na ‘negra’, Portugal voltou a ter um bom começo e chegou aos quatro pontos de avanço (7-3), mas o ‘fantasma’ do terceiro ‘set’ voltou a aparecer e a Bielorrússia chegou mesmo a estar a um ponto de diferença (10-9).



Hugo Silva voltou a pedir um desconto de tempo precioso, a seguir ao qual Portugal conseguiu um parcial de 5-1, para fechar o ‘set’ em 15-10.



Portugal soma assim dois pontos, contra um da Bielorrússia, defrontando no sábado a Noruega e no domingo a Hungria, equipas que ainda se defrontam hoje.



De 14 a 16 de maio, disputa-se o segundo torneio de qualificação do Grupo G, em Matosinhos.



Apuram-se para o Europeu, organizado por Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia e a decorrer de 01 a 19 de setembro, os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase e os cinco melhores segundos classificados.



As 12 seleções apuradas nesta fase de qualificação irão juntar-se aos quatro organizadores e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal terminou em 20.º.



Jogo no Pavilhão da Universidade Nacional de Serviço Público, em Budapeste.



Bielorrússia - Portugal, 2-3.



Parciais: 25-21, 23-25, 25-23, 23-25, 10-15.



Sob a arbitragem de Milan Rajkovic (Croácia) e Tudor Pop (Roménia), as equipas alinharam:



- Bielorrússia: Arstem Masko, Ilya Burau, Radzivon Miskevich, Uladzislau Davyskiba, Aliaksei Kurash, Maksim Shkredau, Maksim Budziukhin (líbero). Jogaram ainda: Uladzislau Babkevich, Maksim Bahatka, Kanstantsin Panasenko, Kanstantsin Tsiushkevich.



Treinador: Viktar Beshka.



- Portugal: Miguel Rodrigues, Filip Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Hugo Gaspar, André Lopes, Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Tiago Violas, Marco Ferreira, André Marques, Lourenço Martins



Treinador: Hugo Silva.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.