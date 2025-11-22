Portugal estreia-se em Taças do Mundo de bobsleigh com 31.º lugar

A estreia do par português saldou-se por um 31.º lugar, com 58,62 segundos, a 3,12 dos vencedores, os alemães Johannes Lochner e Georg Fleischhauer.



A estreia de Ribeiro e Larrinaga neste circuito insere-se na tentativa de devolver o país aos Jogos Olímpicos nesta modalidade, em que teve uma só participação, em Calgary1988.



A próxima etapa da Taça do Mundo decorrerá em Innsbruck, na Áustria, no dia 29 de novembro.