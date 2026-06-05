Portugal estreia-se na Liga Europeia de voleibol com derrota frente à Dinamarca

Em Odense, a equipa orientada por João José começou o jogo com personalidade, chegando a dispor de quatro pontos de vantagem no primeiro set, mas acabou por ceder por 25-17. A resposta surgiu no segundo parcial, com Portugal a impor-se por 25-20.



No entanto, a Dinamarca voltou a assumir o controlo nos momentos decisivos, vencendo o terceiro set por 25-22 e fechando o jogo no quarto parcial, por 25-19.



Vencedora da prova em 2010 e 23.ª do ranking mundial, a seleção nacional iniciou hoje a participação na Liga Europeia, no Torneio 6, na Dinamarca — onde defrontará ainda a Islândia no sábado —, num arranque que a deixa em desvantagem na fase regular.



Portugal vai receber depois o Torneio 15, de 12 a 14 de junho, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, no distrito do Porto, enfrentando Letónia e Montenegro.



A fase de grupos termina no Torneio 24, no Azerbaijão, entre 19 e 21 de junho, onde Portugal jogará frente à seleção local e à Hungria.



Os quatro primeiros classificados garantem o apuramento para o Euro2028.



Esta edição da Liga Europeia surge com um formato renovado, com apenas quatro equipas a avançarem para as meias-finais em sistema casa/fora, sem o jogo de atribuição da medalha de bronze, e servirá de preparação para o Campeonato da Europa de 2026, que decorrerá entre 15 de setembro e 15 de outubro, em Itália, Bulgária, Finlândia e Roménia.



