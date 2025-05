Portugal estreia-se na Suécia na exigente Golden League feminina de voleibol

“O verdadeiro desafio começa agora: consolidar esta equipa jovem para assegurar a permanência na Golden League a longo prazo e competir em provas que elevem o seu prestígio”, disse Hugo Silva aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).



Após a conquista da Silver League em 2024, que se traduziu na promoção à Golden League, as portuguesas estreiam-se no Torneio 4, a decorrer na Suécia, com a seleção anfitriã e da Roménia.



“Quem está ao serviço de uma seleção tem de pensar sempre em objetivos ambiciosos. Mas temos de ter consciência de que é uma competição na qual já não estávamos há muito tempo. Tivemos uma presença [em 2018], que não foi feliz, e o que queremos acima de tudo é continuarmos a competir a este nível”, refere o selecionador.



Portugal inicia o Torneio 4 da Golden League na quinta-feira frente à anfitriã Suécia, em Idrottshuset Orebro, pelas 16:00 (15:00 em Lisboa), após o que defronta na sexta-feira a Roménia, pelas 18:00 (17:00).



Os últimos embates entre ambas as seleções aconteceram na Silver League de 2022, tendo Portugal vencido na Suécia (3-2) e perdido em Santo Tirso (3-2) e na final da prova disputada com as nórdicas (3-0), que foram as anfitriãs em Lund.



A principal novidade de Hugo Silva é a chamada à seleção principal de Sofia Gouveia, zona 4 do Castêlo da Maia, que ficou “em choque” com a notícia e “muito orgulhosa com a oportunidade”.



“Desde pequenina que tenho este bichinho do voleibol e sempre tive este sonho de poder vir a integrar a seleção sénior. Nunca desisti, trabalhei muito e o que posso dizer é: não desistam dos sonhos, porque se trabalharem vão conseguir concretizá-los”, afirmou Sofia Gouveia.



O regresso a casa está marcado para 06 a 08 de junho, no Torneio 5, em Vila do Conde, onde as portuguesas medirão forças com a Ucrânia (sexta-feira, 21:00) e a Eslovénia (domingo, 15:00). Eslovénia e Ucrânia defrontam-se no sábado (17:00).



A fase de grupos culminará entre 13 e 15 de junho, no Torneio 9, na Hungria, com Portugal a defrontar Montenegro e a seleção anfitriã.



As quatro melhores classificadas da fase de grupos garantirão um lugar na ‘final four’ da Golden League, agendada para 28 e 29 de junho, em Angelholm, na Suécia.



Lista de 14 convocadas:



- Distribuidoras: Ana Figueiras (Sporting de Braga) e Mariana Garcez (Benfica).



- Líberos: Raquel Moreno (Vitória de Guimarães) e Matilde Calado Rodrigues (Sporting de Braga).



- Opostas: Maria Reis Lopes (Sporting de Braga) e Julia Kavalenka (Volley Talmassons, Ita).



- Zonas 4: Alice Clemente (Benfica), Ana Rui Monteiro (FC Porto), Margarida Maia (Sporting de Braga) e Sofia Gouveia (Castêlo da Maia).



- Centrais: Amanda Cavalcanti (Sporting), Joana Garcez (Benfica), Raissa Cassamá (Vitória de Guimarães) e Marlene Pereira (Leixões).