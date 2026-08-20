Portugal estreia-se no Comité Executivo dos Jogos do Mediterrâneo

Pedro Farromba foi o segundo mais votado da eleição e torna-se o primeiro representante de Portugal em funções no organismo.





O italiano Francesco Purromuto venceu a eleição e é o novo presidente para o ciclo 2026-2030.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) realça a importância da representatividade nacional em comités desportivos além fronteiras, falando num novo “passo” para a afirmação do país no setor.





“É mais um marco dentro daquilo que foi a premissa da nossa candidatura no sentido de tentar alargar a representação portuguesa nos diversos órgãos”, explicou Fernando Gomes à RTP.





Os Jogos do Mediterrâneo reúnem milhares de atletas de 26 países e três continentes da Bacia do Mediterrâneo.A prova “tem em vista a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles [de 2028]. Que seja mais um momento de afirmação e de elevação da capacidade competitiva dos nossos atletas”, apelou o presidente do COP.De regresso à competição estão alguns nomes que, até à última semana, estiveram em Birmingham e em Paris a discutir pelas medalhas nos Europeus de atletismo e natação.Em 2027, Portugal será o anfitrião dos Jogos do Mediterrâneo de praia, que decorrem nas cidades de Portimão e Lagoa.