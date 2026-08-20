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Portugal estreia-se no Comité Executivo dos Jogos do Mediterrâneo
A 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo tem início na próxima sexta-feira, 21 de agosto, e recebe aquela que é apenas a terceira participação portuguesa na competição. Um dia antes do arranque oficial das provas, houve eleições para o Comité Executivo, no qual Portugal conquistou um lugar pela primeira vez.
Pedro Farromba foi o segundo mais votado da eleição e torna-se o primeiro representante de Portugal em funções no organismo.
O italiano Francesco Purromuto venceu a eleição e é o novo presidente para o ciclo 2026-2030.
O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) realça a importância da representatividade nacional em comités desportivos além fronteiras, falando num novo “passo” para a afirmação do país no setor.
“É mais um marco dentro daquilo que foi a premissa da nossa candidatura no sentido de tentar alargar a representação portuguesa nos diversos órgãos”, explicou Fernando Gomes à RTP.
A prova “tem em vista a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles [de 2028]. Que seja mais um momento de afirmação e de elevação da capacidade competitiva dos nossos atletas”, apelou o presidente do COP.
A delegação portuguesa em Taranto, Itália, conta com 168 atletas portugueses, distribuídos por 30 modalidades. De regresso à competição estão alguns nomes que, até à última semana, estiveram em Birmingham e em Paris a discutir pelas medalhas nos Europeus de atletismo e natação.
Em 2027, Portugal será o anfitrião dos Jogos do Mediterrâneo de praia, que decorrem nas cidades de Portimão e Lagoa.
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