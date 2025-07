Portugal falha fase principal do Euro feminino sub-19 de andebol

Portugal, que na ronda inaugural perdeu por 30-21 com a França, chegou aos últimos minutos da partida a vencer por 22-21, mas um parcial de 4-1 favorável à Eslovénia ditou a reviravolta e o 25-23 final, ditando a segunda derrota lusa.



O encontro foi marcado pelo equilíbrio e falta de eficácia de ambas as seleções nas ações de concretização e após golos intercalados, até aos 4-5, Portugal passou para a frente pela primeira vez na partida aos 6-5, com dois consecutivos.



A Eslovénia, tirando partido da primeira das sete exclusões de jogadoras portuguesas, respondeu também com um parcial de 2-0, que lhe permitiu inverter o resultado e passar para a frente aos 7-6.



Portugal segurou o empate por duas vezes, aos 7-7 e 8-8, mas a seleção eslovena, com um parcial de 3-0, e tirando partido de mais uma exclusão lusa, aumentou a vantagem para três golos, aos 11-8, que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por 11-9.



A seleção portuguesa entrou bem na segunda parte e anulou a diferença, tirando também proveito de duas exclusões de jogadoras eslovenas, passando para a frente do marcador aos 15-14, com um parcial de 3-0, com cerca de 35 minutos de jogo.



Portugal aumentou a vantagem para dois golos aos 17-15, que a Eslovénia anulou aos 18-18, com dois golos seguidos, e liderou até aos 22-21, já sem Lara Calçada em campo, dado ter sido desqualificada por acumulação de dois minutos.



Nos últimos quatro minutos, a Eslovénia passou para a liderança, por Natalija Grandic (23-22) e, novamente, as eslovenas cresceram no encontro, com dois golos à maior, aos 24-22, que lhes permitiu controlar o encontro até ao final (25-23).



A portuguesa Clémentine Silva, com nove golos e quatro assistências, foi considerada a jogadora MVP, tendo ainda Luísa Santos, com seis golos, estado em evidência na concretização. Natalija Grandic, com sete golos, foi a eslovena mais produtiva.



Com este resultado, Portugal, que vai fechar o Grupo E no sábado frente à Noruega, já sabe que irá disputar a ronda intermédia da competição, em que irá lutar pela melhor classificação possível (entre o 13.º e o 24.º lugares).