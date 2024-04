Portugal falha finais no Mundial de longboard em El Salvador

Depois de Raquel Bento já ter saído de prova na terça-feira, ficando pela segunda ronda das repescagens, António Dantas caiu na sexta ronda das repescagens e o seu irmão João na quinta ronda das repescagens, a mesma em que foi afastada Inês Martins.



"Todos surfaram imenso, mas temos de destacar a Inês Martins que se superou a ela própria, num campeonato em que o nível está altíssimo. De resto, tivemos alguma infelicidade na bateria do António Dantas, que não teve ondas, obrigando a um reinício por falta de ondas, algo raríssimo, e que o impossibilitou de mostrar o seu surf", assinalou em comunicado João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS).



Portugal foi sétimo classificado no último Mundial de longboard, no ano passado, e parte para o último dia de prova, provisoriamente, em sexto lugar, mas deve baixar algumas posições hoje, uma vez que já não tem atletas em prova.



"Tivemos uma prestação muito positiva e que lança pontes para o futuro próximo da modalidade em Portugal", realçou João Aranha.



Por seu turno, o selecionador luso, João Ferreira, mostrou-se dececionado com o desfecho do último dia de competição para os portugueses.



"Estamos muito desiludidos porque achamos que tínhamos possibilidade de chegar ao último dia da competição, mas no desporto a sorte faz parte da equação e o António teve má sorte, eliminado numa bateria em que apenas teve uma onda para pontuar. Por sua vez, a Inês foi heróica, inacreditável a eliminar atletas profissionais de grande experiência internacional", lançou o técnico.



E concluiu: "Faço, apesar de tudo, um balanço positivo e ainda muitos anos com o longboard a dar bons resultados a nível mundial".



A seleção portuguesa foi composta pelos irmãos Dantas (Surfing Clube de Portugal), Raquel Bento (NOCAS) e Inês Martins (Clube de Surf de Faro).