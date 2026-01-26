Portugal falha `meias` com triunfo da Dinamarca sobre Alemanha
A seleção portuguesa de andebol foi esta segunda-feira afastada das meias-finais do Europeu de andebol, face ao triunfo da anfitriã Dinamarca sobre a Alemanha (31-26), na quarta ronda do Grupo I, em Herning.
A formação tetracampeã mundial em título, que só perdeu face a Portugal (29-31), igualou os seis pontos dos germânicos, na liderança do agrupamento, enquanto a equipa lusa tem três, no quinto lugar, num dia em que empatou com a Noruega (35-35).
Com menos um ponto do que a França, terceira, com quatro, e os mesmos dos noruegueses, quartos, a formação comandada por Paulo Jorge Pereira, que na quarta-feira defronta a Espanha, na quarta e última jornada da Ronda Principal, ainda pode chegar ao jogo de apuramento do quinto lugar do Euro2026.