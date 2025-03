Portugal falha pódio do REC25

Nuno Mascarenhas (62 minutos) fez o único ensaio da seleção portuguesa, já na segunda parte, numa altura em que a Roménia já se tinha distanciado com toques de meta de Jacob Immelman (18), Cristi Boboc (38), o primeiro dos quais transformado por Alin Conache, que somou ainda três penalidades (12, 29, 64).



A derrota, que deixa Portugal em quarto lugar no REC25 e como quarta equipa europeia no escalonamento das seleções no sorteio para o Mundial Austrália2027, aconteceu apenas um mês após o mais dilatado triunfo de sempre dos 'lobos' na Roménia (34-6).



Nesse encontro da fase de grupos, em 15 de fevereiro, Portugal somou cinco ensaios sem resposta e assinou uma das melhores exibições desde a chegada do seu selecionador, Simon Mannix, mas as prestações da seleção lusa, depois disso, foram sempre a descer.



Hoje, no Jamor, a entrada da seleção portuguesa foi para esquecer e, ao intervalo, Portugal já perdia por 18-0, números que resultam de um fraco jogo no chão, incapacidade para manter a posse de bola e, mais uma vez, muita indisciplina, que já tinha sido uma tendência na derrota com a Espanha, nas meias-finais.



Nos primeiros 40 minutos, só por uma vez Portugal conseguiu pisar a área de 22 metros romena com algum proveito, conquistando uma penalidade que Manuel Vareiro (33) não conseguiu marcar.



No segundo tempo, Portugal conseguiu inverter o domínio territorial, mas de forma perfeitamente inconsequente, penalizado pela repetição de muitos dos mesmos problemas que tinha tido na primeira parte.



O único ensaio dos ‘lobos’, assinado por Nuno Mascarenhas (61), resultou de um ‘maul’ montado num alinhamento a cinco metros da meta, conquistado num momento de inspiração de Joris Moura, que ‘forçou’ a Roménia a cometer uma falta para evitar que fosse o próprio abertura portuguesa a cruzar a meta.



Desse lance resultou o único cartão amarelo da partida, para Iliesa Tique (61), que deixou os ‘carvalhos’ em inferioridade durante 10 minutos, mas, nesse período, Portugal ainda ‘conseguiu’ permitir que Conache somasse a sua terceira penalidade certeira para fechar o resultado em 21-7.



A Roménia volta assim a bater a seleção portuguesa três anos após a sua última vitória, em 2022, ainda antes do Mundial de França2023, e termina o REC25 em terceiro lugar.



A Geórgia venceu hoje a Espanha (46-28), em Tbilissi, e sagrou-se campeã europeia pela oitava vez consecutiva e pela 17.ª vez em 23 edições do Rugby Europe Championship, enquanto a seleção espanhola termina no segundo lugar, posição que pertenceu a Portugal nos últimos dois anos.



Jogo no Campo A do Centro de Alto Rendimento de Râguebi, no Jamor.



Portugal - Roménia, 7-21.



Ao intervalo: 0-18.



Sob arbitragem do georgiano Saba Abulashvili, as equipas alinharam:



- Portugal: David Costa, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, Steevy Cerqueira, Martim Bello, José Madeira, Nicolas Martins, Vasco Baptista, Hugo Camacho, Manuel Vareiro, Diogo Rodrigues, José Lima, Gabriel Aviragnet, Raffaele Storti e Simão Bento.



Jogaram ainda: Abel da Cunha, Nuno Mascarenhas, Cody Thomas, António Rebelo de Andrade, Diego Pinheiro, João Granate, António Campos e Joris Moura.



Ensaios (1): Nuno Mascarenhas (61).



Conversões (1): Joris Moura (62).



Treinador: Simon Mannix.



- Roménia: Alexandru Savin, Stefan Buruiana, Gheorghe Gajion, Jacob Immelman, Andrei Mahu, Matthew Tweddle, Cristi Boboc, Adrian Mitu, Alin Conache, Hinckley Vaovasa, Taliauli Sikuea, Taylor Gontineac, Paul Graure, Iliesa Tique e Marius Simionescu.



Jogaram ainda: Tudor Butnariu, Iulian-Ionut Hartig, Cosmin Manole, Adrian Motoc, Florian Rosu, Gabriel Rupanu, Marius Iftimiciuc e Paul Popaia.



Ensaios (2): Jacob Immelman (18), Cristi Boboc (38).



Conversões (1): Alin Conache (19).



Penalidades (3): Alin Conache (12, 29, 64).



Treinador: David Gérard.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Iliesa Tique (61).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.