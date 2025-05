Portugal fecha com triunfo apuramento para o Europeu2026 de andebol

O triunfo dos ‘heróis do mar’, que chegaram a deter uma vantagem de sete golos aos 31-24, foi alcançado sob a buzina final do encontro por José Ferreira, após Israel ter chegado ao empate aos 33-33, com um parcial ‘demolidor’ de 9-2.



Em Constanta, na Roménia, a formação das ‘quinas’, que na quinta-feira somou a primeira derrota na qualificação ao perder por 28-24 com a Roménia, chegou hoje ao intervalo a vencer por 17-15.



Em casa neutra, devido à situação de conflito que Israel atravessa, a renovada seleção portuguesa entrou algo perdulária na finalização, com três golos de Miguel Neves nos oito primeiros remates, e aos 10 minutos perdia por 5-3.



A afinar na concretização e tirando partido de uma dupla exclusão, Portugal inverteu, com um parcial de cinco golos consecutivos, uma desvantagem de 6-8 para uma liderança de três, aos 11-8, com golos de André Sousa, Ricardo Brandão (2), Gustavo Oliveira e Genilson Monteiro.



Israel reagiu e empatou aos 11-11, com um parcial de três golos seguidos, mas Portugal retomou a vantagem com quatro, aos 15-11, e atingiu o intervalo a vencer por dois, aos 17-15, apesar da boa reação da equipa adversária.



A seleção portuguesa entrou bem na segunda parte, com um parcial de 6-2, que lhe permitiu construir uma vantagem de seis golos, aos 23-17, que manteve e aumentou para sete até aos 31-24.



Israel, impulsionado por Yoav Lumbroso, que marcou um total de nove golos, Nadav Nizri (7) e Daniel Mosindi (5), diluiu a diferença com cinco golos seguidos (31-29), que a seleção lusa atenuou com dois de Gustavo Oliveira (33-29), na parte final do jogo.



Novo parcial de 4-0, tirando partido da maior experiência de Israel face à jovem seleção lusa, que nesta dupla jornada estreou jogadores sub-21, levou ao empate a 33-33 à entrada para o derradeiro minuto, desfeita por José Ferreira sob a buzina (34-33).



Miguel Neves, com seis golos e uma eficácia a rondar os 67 por cento, foi o jogador português em destaque na concretização, com destaque ainda para Gabriel Cavalcanti, jogador MVP, com quatro golos e três assistências.



Portugal fechou o grupo na primeira posição, depois de ter somando quatro vitórias, um empate e uma derrota, com nove pontos, mais três do que a Polónia, segunda, que também garantiu o apuramento direto para o Campeonato da Europa, que vai decorrer entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026, na Dinamarca, Noruega e Suécia.



Jogo em Constanta, na Roménia.



Israel – Portugal, 33-34.



Ao intervalo: 15-17.



Sob a arbitragem da dupla Stefan Ivanovic e Marco Jujisic (Montenegro) as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:



- Israel: Dan Tepper (gr 1), Daniel Sarfait, Amit Motola, Nadav Nizri (7), Refael Levi, Daniel Mosindi (5), Tomer Bodenheimer (2), Rotem Segal (1), Ram Turkenitz (4), Lidor Peso, Refael Maman (1), Itay Suissa (1), Yahav Shamir, Yoav Lumbroso (9), Nadav Cohen (2), Noam Yai Sonsa e Yahav Shamir (gr).



Treinador: David Pisonero.



- Portugal: Gustavo Capdeville (gr), Pedro Oliveira (1), Miguel Neves (6), André Sousa (4), Joaquim Nazaré (3), Jenilson Monteiro (2), Ricardo Brandão (4), António Machado (1), José Ferreira (2), Gabriel Viana (1), Gustavo Oliveira (4), Diogo Silva (2), André José, Gabriel Cavalcanti (4), Pedro Tonicher (gr) e Diogo Valério (gr).



Treinador: Paulo Pereira.