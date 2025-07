Portugal fecha Europeus jovens de ténis de mesa com seis medalhas

Aos 17 anos, Abiodun soma sete medalhas em Europeus jovens, juntando quatro nesta edição a três em 2023, quando conquistou dois ouros e uma prata, tendo hoje vencido a final de pares masculinos sub-19, ao lado do romeno Iulian Chirita.



A dupla bateu outros dois romenos, Dragos Bujor e Robert Aleandru Istrate, por 3-0, sagrando-se campeã da Europa, e Abiodun perdeu 4-2 nas meias-finais de singulares, diante do polaco Marcel Blaszczyk, somando o bronze.



Nos pares femininos, Matilde Pinto e a ucraniana Veronika Matiunina chegaram à final, cedendo aí com as francesas Liana Hochart e Nina Guo Zheng, por 3-0, para ficar com a prata.



Estes três pódios juntam-se a uma prata por equipas masculinas, um bronze em pares mistos para Abiodun, e o bronze em equipas femininas.