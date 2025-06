Portugal fecha Golden League de voleibol com vitória frente à República Checa

Frente aos anfitriões e organizadores da fase final, para a qual estão apurados independentemente da classificação, Portugal venceu pelos parciais de 25-23, 23-25, 25-20 e 25-22, chegando ao segundo triunfo em seis jogos.



No fecho da sua participação na Golden League, Portugal entrou bem no primeiro ‘set’, que teve nos pontos iniciais alternância na liderança do marcador, e chegou pela primeira vez à vantagem de dois aos 14-12, com um parcial de 4-0.



Consistente nas várias ações de jogo, excetuando no serviço, a seleção portuguesa aumentou a vantagem para quatro pontos aos 22-18 e, apesar da reação dos checos (22-21), fechou o parcial aos 25-23, em 29 minutos, com um ‘amortie’ de José Pedro Pinto.



A toada de jogo manteve-se no segundo ‘set’, que começou equilibrado e com sucessivas igualdades até aos 13-13, que a seleção checa desfez com um parcial de 4-1, passando para a frente por três pontos aos 17-14.



A República Checa aumentou a margem para quatro pontos aos 19-15, que manteve aos 20-16, tirando partido de algum desacerto dos jogadores lusos nas ações de serviço, mas um parcial de 5-1 levou os comandados por João José ao empate aos 21-21.



Após sucessivas igualdades, aos 22-22 e 23-23, a seleção checa resgatou com dois pontos seguidos o triunfo no parcial aos 25-23, em 32 minutos, e empatou a partida a 1-1, respondendo com os mesmos números obtidos pelos lusos no primeiro.



O equilíbrio voltou a marcar presença no terceiro ‘set’, que começou com Portugal à frente até aos 9-7 e com os checos a passarem para a liderança aos 10-9, com um parcial de 3-0.



As igualdades no marcador sucederam-se até aos 18-18, altura em que Portugal passou para a frente por quatro pontos (22-18), numa sequência de serviço do distribuidor Bruno Dias, considerado o jogador mais valioso do encontro (MVP).



A seleção portuguesa, superior aos checos nesta fase do jogo, fechou o parcial aos 25-20, em 28 minutos, com uma ação de Nuno Marques, e entrou decidida a resolver a partida no quarto e último parcial, que foi uma cópia do terceiro.



Portugal manteve a República Checa a uma distância pontual confortável, que chegou aos quatro pontos aos 18-14, que geriu, apesar da reação dos anfitriões (21-20), e que permitiu fechar o ‘set’ aos 25-22, em 33 minutos, e o jogo em 3-1.



José Pedro Pinto, com 21 pontos, foi o pontuador em destaque na seleção portuguesa, seguido de Nuno Marques, com 15, e André Pereira, com 13. Lukas Vasina, com 22 pontos, foi o jogador em evidência na seleção checa.



Portugal encerrou a sua participação na fase regular da Golden League com dois triunfos em seis jogos, distribuídos por três torneios, o que lhe confere o sétimo lugar da classificação geral, entre 12 países participantes.



As quatro melhores equipas da fase preliminar, incluindo a anfitriã República Checa, apuram-se para a fase final, a decorrer de 04 a 06 de julho, em Brno.