Portugal fecha Universíadas da Alemanha com cinco medalhas

A fechar, a lançadora portuguesa, que estuda na Virgínia, Estados Unidos, conseguiu 57,79 metros, no único ensaio válido que conseguiu, no estádio de Bochum.



Mariana Pestana, segunda do ranking português de sempre, ficou claramente aquém do seu melhor, já que o seu recorde pessoal é de cerca de 10 metros a mais.



Portugal consegue ao longo da semana de provas na região do Reno-Ruhr, cinco medalhas, duas das quais para a nadadora Francisca Martins, campeã nos 400 metros livres e prata nos 800 metros livres.



Agate Sousa triunfou no salto em comprimento e com o bronze ficaram a judoca Taís Pina (-70 kg) os tenistas Pedro Araújo e Maria Garcia, que competiram em pares mistos.