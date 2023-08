Portugal fica em sexto no Mundial sub-19 de andebol

Numa partida disputada em Varazdin, a seleção das ‘quinas’ não foi capaz de contrariar o favoritismo germânico e ao intervalo já estava atrás por cinco golos (17-12).



A diferença do encontro fez-se na eficácia, com 52 remates dos alemães contra 50 dos lusos, com Eduardo Leite (89% de eficácia) a assumir oito dos disparos certeiros.



Gonçalo Morgado defendeu perto de um terço dos remates que enfrentou, mas não chegou para Portugal levar a Alemanha de vencida, acabando o torneio no sexto lugar, depois do quarto lugar de 2019 e o sétimo na estreia, em 2017.



Pelo caminho, venceram Ruanda e Argélia, perdendo com a Croácia, e depois triunfaram ante Hungria e Eslovénia, marcando encontro com as Ilhas Faroé, que bateram, depois do desaire com a Dinamarca nos ‘quartos’.



Espanha e Dinamarca, o ‘carrasco’ de Portugal, disputam hoje o título mundial sub-19, enquanto o ainda campeão em título, o Egito, defronta a anfitriã Croácia pelo terceiro lugar.