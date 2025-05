Portugal fora da final no Euro de ginástica artística

No primeiro dia da competição que decorre em Leipzig, na Alemanha, até sábado, realizaram-se as qualificações femininas, em todos os aparelhos, por equipas e no all-around, em que a italiana Manila Esposito se impôs à concorrência, com 54.399 pontos.



Mariana Parente foi a portuguesa mais bem classificada, na 52.ª posição, com 46.065 pontos, enquanto Mafalda Costa foi 58.ª, Joana Reis 60.ª e Maria Menezes 68.ª.



Esta terça-feira, realiza-se a qualificação masculina, em que participa a equipa portuguesa, com Bernardo Almeida, Guilherme Campos, José Nogueira e Marcelo Marques.