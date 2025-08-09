Portugal fora da Ronda Principal do Mundial de sub-19
A seleção portuguesa de andebol de sub-19 perdeu com a Suécia (38-34), em jogo disputado em Gizé, no Egito, e falhou o acesso à Ronda Principal do Mundial da categoria.
Portugal terminou o Grupo A com dois pontos, resultantes da vitória sobre o Kuwait, e somou duas derrotas, na estreia com a Áustria (37-36), que terminou em segundo, e hoje com a Suécia, vencedora do grupo.
Para a fase seguinte, que terá 16 equipas distribuídas por quatro grupos, apuravam-se os dois primeiros, com os terceiro e quarto a caírem para a disputa da Taça Presidente e jogos de classificação, entre os 17.º e o 32.º lugares.
A seleção portuguesa, a participar pela quarta vez no Mundial de sub-19, tem como melhor classificação o quarto lugar alcançado em 2019, na Macedónia do Norte, enquanto em 2023 foi afastada nos quartos de final.
A edição deste ano decorre no Egito entre 06 e 17 de agosto, com a seleção nacional, agora relegada para a Taça Presidente, a voltar a competir a partir de segunda-feira.
Para a fase seguinte, que terá 16 equipas distribuídas por quatro grupos, apuravam-se os dois primeiros, com os terceiro e quarto a caírem para a disputa da Taça Presidente e jogos de classificação, entre os 17.º e o 32.º lugares.
A seleção portuguesa, a participar pela quarta vez no Mundial de sub-19, tem como melhor classificação o quarto lugar alcançado em 2019, na Macedónia do Norte, enquanto em 2023 foi afastada nos quartos de final.
A edição deste ano decorre no Egito entre 06 e 17 de agosto, com a seleção nacional, agora relegada para a Taça Presidente, a voltar a competir a partir de segunda-feira.