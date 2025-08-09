Portugal fora da Ronda Principal do Mundial de sub-19

Portugal terminou o Grupo A com dois pontos, resultantes da vitória sobre o Kuwait, e somou duas derrotas, na estreia com a Áustria (37-36), que terminou em segundo, e hoje com a Suécia, vencedora do grupo.



Para a fase seguinte, que terá 16 equipas distribuídas por quatro grupos, apuravam-se os dois primeiros, com os terceiro e quarto a caírem para a disputa da Taça Presidente e jogos de classificação, entre os 17.º e o 32.º lugares.



A seleção portuguesa, a participar pela quarta vez no Mundial de sub-19, tem como melhor classificação o quarto lugar alcançado em 2019, na Macedónia do Norte, enquanto em 2023 foi afastada nos quartos de final.



A edição deste ano decorre no Egito entre 06 e 17 de agosto, com a seleção nacional, agora relegada para a Taça Presidente, a voltar a competir a partir de segunda-feira.