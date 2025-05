Portugal fora do jogo do título do Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa esteve bem no primeiro período de jogo (1-0), o Brasil foi mais eficaz no segundo (2-2) e no terceiro, com o guarda-redes Tiago Bobô intransponível na baliza, os ‘canarinhos” tiraram partido de erros lusos para chegar aos 4-2.



O Brasil vai defender o título, que já conquistou por 15 vezes (seis das quais sobe a égide da FIFA), no domingo frente à Bielorrússia, enquanto Portugal, campeão europeu e vencedor por três vezes do Mundial (2001, 2015 e 2019), irá lutar com o Senegal pela medalha de bronze.



A primeira situação de perigo surgiu dos pés de Jordan Santos, aos dois minutos, assistido por Bê Martins, com um remate de primeira, contrariado, com um corte de cabeça, em cima da linha de golo, pelo ‘canarinho’ António.



De seguida, foi a vez do capitão Rui Coimbra cabecear por cima da trave, após canto cobrado por Léo Martins, após o que o encontro permaneceu muito equilibrado, com ambas as seleções a tentar, por diversas vezes, o ‘assalto’ à baliza adversária.



Portugal chegou ao primeiro golo através de um cabeceamento de Bernardo Lopes (1-0), aos oito minutos, num lance que saiu do guarda-redes Pedro Mano e que contou com a assistência de Brilhante.



A seleção portuguesa geriu com posse de bola até ao fim do primeiro período, com Jordan Santos a ter ainda nos pés, no minuto final, uma excelente oportunidade para elevar a vantagem, negada por um jogador contrário.



O Brasil entrou a pressionar alto no segundo período, provocando logo no primeiro minuto uma má saída de bola ao guarda-redes Pedro Mano, que permitiu a Thanger fazer o golo da igualdade (1-1), aos 13, com um remate acrobático



Os brasileiros continuaram com a mesma toada e fizeram o segundo golo, concretizando a reviravolta, com um potente remate de Filipe (1-2), aos 16 minutos, que só parou no fundo da baliza lusa.



Aos 19 minutos, Portugal reagiu com um autêntico golo de equipa, com a jogada a começar em Jordan Santos, que descobriu Bê Martins na esquerda e este serviu André Lourenço, que de forma acrobática e ao primeiro toque empatou a 2-2.



Com o resultado em aberto para o terceiro e último período de jogo, entrou melhor o Brasil que voltou à liderança na conversão de um livre frontal por Rodrigo (2-3), aos 28 minutos, a punir uma mão de um jogador português.



Tirando partido da postura lusa na procura do empate e na sequência de mais um erro luso, a seleção ‘canarinha’ elevou a vantagem por Catarino (2-4), aos 32, com um golo recheado de oportunidade.



Jogo disputado na Arena Paradise, em Victoria (Ilhas Seicheles).



Portugal – Brasil, 2-4.



No final do primeiro tempo: 1-0



No final do segundo tempo: 2-2.



Marcadores:



1-0, Bernardo Lopes, 8 minutos.



1-1, Thanger, 13.



1-2, Filipe, 16.



2-2, André Lourenço, 19.



2-3, Rodrigo, 28.



2-4, Catarino, 32.



Equipas:



- Portugal: Pedro Mano, Rui Coimbra, Jordan Santos, Bê Martins e Léo Martins. Jogaram ainda Bernardo Lopes, André Lourenço, Rodrigo Pinhal, Rúben Brilhante, Tim, Miguel Pintado e Ruben Regufe.



Selecionador: Mário Narciso.



- Brasil: Tiago Bobô, António, Filipe, Brendo e Lucão. Jogaram ainda Benjamin Jr., Mauricinho, Catarino, Thanger, Edson Hulk, Rodrigo e Teleco.



Selecionador: Marco Octávio.



Árbitro: Lukasz Ostrowski (Polónia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para António (17).