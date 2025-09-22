Portugal fora do Mundial de voleibol

(Com Lusa)

Superior nas ações de ataque e bloco, apesar de acumular erros no serviço, a seleção da Bulgária esteve sempre por cima do jogo, excetuando uma boa reação lusa no segundo ‘set’, e venceu pelos parciais de 25-19, 25-23 e 25-12.Portugal, segundo classificado do Grupo D, atrás dos EUA e à frente de Cuba e Colômbia, acusou alguma inconsistência no seu jogo, que teria que ser perfeito para vencer à Bulgária, líder invicta do E, com triunfos sobre a Alemanha, Eslovénia e Chile.De regresso 23 anos depois ao principal palco do voleibol mundial, após o histórico oitavo posto alcançado em 2002, na Argentina, Portugal despede-se das Filipinas nos ‘oitavos’, mas deixando uma boa imagem frente a um candidato às medalhas.