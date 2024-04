Portugal ganha 11 medalhas nos Europeus de trampolins

A representação lusa projetou–se no "medalheiro", após uma tarde de domingo em quese sagrou campeão no trampolim individual econquistou o ouro no duplo minitrampolim, Diana Gago foi prata no duplo minitrampolim, assim comono "tumbling", e, no duplo minitrampolim, e, no trampolim, arrecadaram o bronze.conquistou ainda a prata na competição por equipas de duplo minitrampolim, na sexta-feira, o mesmo dia em queforam campeãs por equipas na prova feminina dessa disciplina, tendo sido os portugueses mais medalhados num lote de 25 ginastas.Portugal garantiu ainda o bronze na prova feminina por equipas de trampolim, na quinta–feira, na prova masculina por equipas de "tumbling", na sexta–feira, e no trampolim sincronizado, sábado, por, ginasta selecionado para Paris2024.O contingente luso encerrou a competição com três medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze, à frente da França, com oito – duas de ouro, cinco de prata e uma de bronze –, e da Grã–Bretanha, com sete – quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze.Campeã mundial de trampolim individual em 2021 e em 2023, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016 e bronze em Tóquio2020, a ginasta Bryony Page contribuiu para três dessas medalhas, na prova individual, hoje, na prova por equipas, na quinta-feira, e no trampolim sincronizado, a par de Isabelle Songhurst, no sábado.A Espanha aparece no quarto lugar da tabela de medalhas dos Europeus realizados no pavilhão multiusos de Guimarães, com duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze, enquanto o Azerbaijão, a Dinamarca e a Grécia foram os outros países a conquistar títulos europeus, sendo que os azeris conseguiram ainda uma prata.A Geórgia e a Alemanha, com uma medalha de prata e uma de bronze cada uma, e a Bélgica, com duas de bronze, foram as outras seleções com pódios nas competições seniores de um evento que reuniu 325 ginastas seniores e 291 juniores de 29 países.Nas competições de juniores, Portugal conquistou uma medalha de ouro, por Inês Correia, no duplo minitrampolim feminino, duas medalhas de prata e três de bronze, numa tabela em que surge atrás da Grã-Bretanha, com quatro de ouro, três de prata e duas de bronze, da Turquia e da Geórgia, cada uma com duas de ouro.