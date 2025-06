Portugal ganha vantagem para a segunda fase do Mundial sub-21

As duas seleções já estavam apuradas, mas sabiam que o jogo da terceira e última jornada, além de decidir o vencedor do grupo, permitiria transportar os pontos alcançados para a Ronda Principal, uma vantagem que se pode revelar decisiva na luta pelo acesso aos quartos de final.



Apesar do equilíbrio registado durante a primeira parte em Sosnowiec, na Polónia, a equipa liderada pelo selecionador Carlos Martingo esteve apenas uma vez a vencer, por 2-1, com os croatas a manterem-se na frente do marcador desde os 10 minutos, tendo atingido um máximo de três golos de vantagem.



O intervalo chegou com uma diferença ligeiramente inferior (11-13), mas a seleção portuguesa precisou de pouco tempo na segunda parte para virar o resultado a seu favor (14-13), invertendo por completo o cenário do período inicial quando se colocou a ganhar por 20-17.



A solidez defensiva que só a espaços se pode observar nos primeiros 30 minutos foi determinante para a reviravolta, que atingiu a máxima expressão com o resultado final e para a qual contribuiu decisivamente Ricardo Brandão, melhor marcador encontro, com seis golos.



Portugal vai integrar o Grupo II da Ronda Principal, no qual, além da Croácia, compete com Suécia e Japão, que já garantiram os dois primeiros lugares da ‘poule’ C da primeira fase e, tal como portugueses e croatas, se defrontam ainda hoje para decidir o vencedor.



A equipa das ‘quinas’, que antes tinha goleado a Argélia (33-21) e o Canadá (45-12, o resultado mais desnivelado da prova) estreia-se na segunda-feira na Ronda Principal, na qual apenas os dois primeiros colocados de cada agrupamento se apuram para os quartos de final.