Portugal garante mais três finais na canoagem

Casinha, que em junho se sagrou campeão da Europa sénior em K4 500 metros, juntamente com Gustavo Gonçalves e os olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista, venceu a sua meia-final em 34,80 segundos, um centésimo de segundo mais rápido do que o atleta independente Aleksandr Rozov.



Ainda esta quinta-feira, Casinha vai juntar-se ao também sub-23 Gustavo Gonçalves, com o qual foi vice-campeão mundial desta categoria em 2022, na eliminatória de K2 500, tentando ir à final de domingo, enquanto a de K1 está marcada para sexta-feira.



Igualmente em K1 200, o júnior Hugo Carvalho foi segundo na semifinal, com 35,98 segundos, a 52 centésimos do eslovaco Alex Gavlider, garantindo igualmente a presença na regata decisiva de sexta-feira.



Entre os 16 barcos portugueses nas meias-finais, destaque ainda para o êxito do K4 500 de Ricardo Gonçalves, Bruno Brasileiro, Rafael Oliveira e Duarte Cerdeira, bem-sucedidos com a segunda posição, a 59 centésimos da Bélgica, que voltará a defrontar sexta-feira na luta pelo pódio.



Estas três tripulações juntam-se às três que na quarta-feira também já tinham garantido um lugar entre os nove melhores do mundo. Esta tarde, há mais 15 barcos nacionais a iniciar as eliminatórias.



Os Mundiais, que decorrem até domingo no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, reúnem cerca de 1.000 canoístas de 66 países.