Portugal garante oitavos do Europeu de voleibol com vitória sofrida

A seleção portuguesa, com uma exibição com altos e baixos, mas com a garra que lhe é característica, venceu pelos parciais de 26-24, 21-25, 15-25, 28-26 e 15-13 e marca presença pela segunda vez consecutiva nos oitavos de final.



Portugal vai disputar a continuidade em prova e o consequente apuramento para os quartos de final frente ao terceiro classificado do Grupo B, que tanto pode ser a Croácia, a Bulgária ou a Espanha, na próxima sexta-feira, em Varna.



A seleção portuguesa liderou o primeiro 'set' até aos 9-8, altura em que sofreu um parcial de 3-0, com três erros cometidos, que colocou a Turquia à frente (11-9) e obrigou o selecionador João José a usar uma paragem técnica.



Apesar de uma boa resposta, com um parcial de 3-0, a falta de consistência do jogo luso levou a seleção turca a assumir o comando do 'set' e a ganhar uma vantagem de três pontos, aos 16-13, que obrigou a nova paragem por parte de Portugal.



Novo parcial de 3-0 levou ao empate a 16-16 e a inversão na liderança aconteceu aos 19-18, prontamente anulada pelos turcos, aos 20-19, que obrigou João José a mexer na equipa e a fazer entrar o distribuidor Miguel Tavares Rodrigues e o oposto Bruno Cunha.



A Turquia liderou até aos 24-23, dispondo de uma bola para fechar o 'set', mas foi Portugal, com ações decisivas do capitão Alexandre Ferreira, que, com um parcial de 3-0, fechou o primeiro jogo aos 26-24, ficando em vantagem por 1-0.



A seleção turca entrou bem no segundo parcial e cedo chegou a uma vantagem de cinco pontos, aos 10-5, tirando partido do acerto do seu oposto Adis Lagumdzija, e da dificuldade de Portugal em articular as suas ações de jogo, em especial defesa/ataque.



A Turquia aumentou a vantagem para sete pontos, aos 18-11, e apesar de Portugal ter reagido e reduzido para apenas um, aos 19-18, com um parcial de 7-1, o esforço luso foi inglório dado que não conseguiu evitar o fecho do 'set' aos 25-21 e o consequente empate a 1-1.



A seleção turca voltou a entrar melhor no terceiro parcial, em que Portugal continuou a acumular erros, e cedo chegou a uma inesperada vantagem de sete pontos, aos 12-5, com um parcial de 4-0, que levou João José a solicitar dois tempos técnicos quase seguidos.



Depois de um 'puxão de orelhas' de João José aos seus jogadores, Portugal deu uma ténue reação e meteu um parcial de 3-0 (12-8), que não foi consequente, dado que a moralizada seleção turca embalou para uma vantagem de oito pontos, aos 19-11.



A gerir a vantagem e o jogo, a Turquia fechou o 'set' aos 25-15, chegando à vantagem de 2-1 e ficando apenas a um parcial de somar três pontos, que eram fundamentais na luta pelo apuramento para os oitavos de final.



Para mudar o rumo dos acontecimentos, João José mexeu na equipa, recorreu ao zona 4 André Marques, ao distribuidor Miguel Tavares Rodrigues e adaptou Alexandre Ferreira a oposto e o rendimento da seleção nacional aumentou.



O equilíbrio rondou o parcial, em que Portugal, mais assertivo nas suas ações de jogo, principalmente no serviço, ataque e bloco, liderou praticamente até ao seu termo.



A Turquia empatou aos 21-21 e passou para a frente aos 22-21 e aos 24-23 dispôs da primeira de duas bolas para fechar o jogo, anuladas por Portugal, que fechou aos 28-26, com um parcial de 3-0, com ações decisivas de Lourenço Martins e André Marques (duas).



Moralizado pela reação no quarto 'set' e pela proximidade de garantir matematicamente a passagem aos oitavos de final, Portugal entrou bem no quinto e último parcial, que liderou praticamente desde o inicio e que venceu por 15-13.



Alexandre Ferreira, com 24 pontos, e Lourenço Martins, com 23, foram os principais pontuadores da seleção portuguesa, enquanto que na Turquia essa papel pertenceu ao incansável Adis Lagumdzija, com 33.



Com este triunfo, Portugal garantiu a passagem aos oitavos de final na segunda posição do Grupo D, atrás da França, primeira, e à frente da Roménia, terceira, que tem ainda uma vaga a decidir na terça-feira entre a Turquia e a anfitriã Israel.







Jogo na Arena Telavive, em Israel.



Portugal -- Turquia, 3-2.



Parciais: 26-24 (27 minutos); 21-25 (31); 15-25 (23); 28-26 (36); e 15-13 (19).



Sob a arbitragem de Marco Van Zanten (Países Baixos) e Kenneth Aro (Finlândia) as equipas alinharam com:



- Portugal: Tiago Violas, Lourenço Martins, Miguel Sinfrónio, José Pinto, Alexandre Ferreira e Filip Cveticanin. Jogaram ainda Ivo Casas (libero), André Marques, Miguel Tavares Rodrigues, Bruno Cunha e André Pereira.



Selecionador: João José.



Turquia: Mert Matic, Arslan Eksi, Burutay Subasi, Bedirhan Búlbúl, Adis Lagumdzija e Yigit Gulmezoglu. Jogaram ainda Volkan Done (libero), Berkay Bayraktar (libero), Kaan Gurbuz, Mirza Lagumdzija, Faik Gunes e Vahit Savas.



Selecionador: Alberto Giuliani,



Assistência: cerca de 200 espetadores.