Portugal goleia Andorra rumo ao Euro2026

Diogo Santos, futsalista do Sporting, abriu a fechou a contagem, num jogo de sentido único. Pedro Santos, Pany Varela e Afonso Jesus anotaram os restantes tentos da formação lusa.



Portugal lidera o Grupo 7 de qualificação para o Euro, com 15 pontos, mais sete do que os Países Baixos, com Andorra a somar três e a Macedónia do Norte um, a uma jornada do fim da fase de apuramento.



Os bicampeões europeus, com várias novidades entre os eleitos de Jorge Braz, confirmaram o favoritismo, sem forçar muito o ritmo de jogo, mas só ganharam vantagem aos oito minutos, por Diogo Santos.



O remate vitorioso e de belo efeito surgiu na sequência de um livre e seguiu-se a um par de remates de Pany Varela, numa das vezes só com o guarda-redes pela frente.



Andorra procurou fechar os caminhos da sua baliza, numa tarefa em certa medida facilitada pelo moderado ritmo dos portugueses, mas as dificuldades cresceram exponencialmente no momento ofensivo.



Edu, guarda-redes do El Pozo Múrcia, de Espanha, nem chegou a ser colocado à prova, apesar de um ligeiro susto após desentendimento defensivo com um companheiro.



O jogo era propício a ensaios no combinado luso e para o selecionador avaliar comportamentos, com Jorge Braz certamente agradado com a recuperação defensiva e a jogada coletiva subsequente que deu origem ao segundo golo, no final do primeiro tempo.



Pedro Santos finalizou o lance, num gesto repetido no segundo tempo por Pany Varela (aos 21 minutos) e Afonso Jesus (aos 26), período no qual os andorrenhos lograram os primeiros remates direcionados à baliza de Edu, mais tarde substituído por Diogo Basílio.



A fase final do Campeonato da Europa de 2026 será organizada pela Letónia e Lituânia, e decorrerá entre 20 de janeiro e o7 de fevereiro de 2026.



Os vencedores de cada agrupamento juntar-se-ão aos anfitriões, enquanto os oito melhores segundos classificados terão de passar por um play-off, agendado para setembro de 2025.















Jogo no Pavilhão Rota dos Móveis, em Paredes.



Portugal - Andorra, 5-0.



Ao intervalo: 2-0.











Marcadores:



1-0, Diogo Santos, 08 minutos.



2-0, Pedro Santos, 20.



3-0, Pany Varela, 21.



4-0, Afonso Jesus, 26.



5-0, Diogo Santos, 40.











Sob arbitragem dos noruegueses Telmen Undrakh e Dag Ertik Tangvik, as equipas alinharam:







- Portugal: Edu, Hugo Neves, João Matos, Bruno Coelho e Pany Varela.



Jogaram ainda Diogo Basílio, André Coelho, Tiago Macedo, Afonso Jesus, Bruno Maior, Lúcio Rocha, Diogo Santos, Carlos Monteiro e Pedro Santos.



Treinador: Jorge Braz.











- Andorra: Maxim Pons, Oriol Rodriguez, Josep Segura, Arnau Rodríguez e Bryan Dos Santos.



Jogaram ainda Xavier Lopez, Eric Mesquita, Adrià Blat, Guillem Castro, Marc Massana Valis, Christian Regalo, Nil Manchado Novis e Roc Torres.



Treinador: Puyalto Coll.







Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Santos (10) e Tiago Macedo (30).







Assistência: Cerca de 1.300 espetadores.