Portugal goleia Inglaterra e segue para as `meias` do Europeu de hóquei sub-23

A equipa lusa, que foi segunda classificada no Grupo A, ficando obrigada assim a disputar este encontro de acesso às meias-finais, foi notoriamente superior à formação britânica, última classificada do Grupo B, sem qualquer ponto.



Na sexta-feira, Portugal vai defrontar a Itália, que empatou 3-3 com a equipa lusa na fase de grupos e que hoje goleou a Alemanha por 6-1.



As meias-finais completam-se com o encontro entre a Espanha, campeã em título, e a França, igualmente na sexta-feira.