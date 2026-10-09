Portugal goleia Irlanda do Norte no play-off de acesso ao Mundial2027 feminino
A seleção portuguesa feminina de futebol goleou hoje a Irlanda do Norte por 4-0, em Larne, em encontro da primeira mão do primeiro play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2027.
Telma Encarnação, aos oito minutos, de penálti, Jéssica Silva, aos 22, Rebecca Holloway, aos 28, na própria baliza, e Fátima Pinto, aos 83, marcaram os tentos do conjunto das `quinas`, que acabou com 10, por expulsão de Catarina Amado, aos 64, tal como as irlandesas, face ao vermelho de Cora Chambers, aos 90+5.
A formação comandada por Francisco Neto, que recebe as irlandesas na terça-feira, em Portimão, procura a sua segunda presença no Mundial, depois da estreia em 2023, e, em princípio, jogará o apuramento, no segundo play-off, com a Islândia, que hoje goleou na Croácia por 4-0, em 26 de novembro e 05 de dezembro.