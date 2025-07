Portugal goleia no Euro sub-17 feminino de hóquei

No jogo, de sentido único, Portugal marcou por Luísa Araújo (quatro golos), Matilde Azevedo (dois), Clara Peixoto (dois), Matilde Figueiredo (um) e Gabi Silva (um).



O triunfo mantém Portugal na corrida à final do Europeu, mas na quarta-feira (15h00) as lusas estão praticamente obrigadas a vencer a difícil Espanha.



A primeira fase, que integra ainda a Itália, seleção com a qual Portugal perdeu na estreia (2-1), França e Alemanha, decorre em cinco jornadas, com os dois primeiros a apurarem-se para a final, no sábado.



A equipa lusa ainda defronta Espanha, França, na quinta-feira (19h00), e Alemanha na sexta-feira (15h00).