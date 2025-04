Portugal goleia Suíça para o Europeu de hóquei em patins de sub-23

Os lusos, que empataram 3-3 com Itália na primeira ronda, ainda aspiram ao primeiro lugar do Grupo A, que vale a passagem direta às meias-finais da competição, luta em que também estão os transalpinos e a anfitriã Espanha, que se vão defrontar ainda hoje para esta jornada.



As seleções que se classificarem entre o segundo e o quarto lugares da 'poule' A irão defrontar, nos quartos de final, as três formações que disputam o Grupo B, ou seja França, Inglaterra e Alemanha.



No Pavilhão Olímpico de L’Ateneu Agrícola, a Suíça ainda resistiu no primeiro tempo, que terminou a perder por 2-0, mas na segunda parte não evitou a goleada, por números idênticos aos da derrota sofrida frente à detentora do troféu, Espanha (9-1).



Lucas Honório, com cinco golos, foi a figura da partida (marcou aos 22, 29, 30, 41 e 44 minutos), com a conclusão dos outros golos assegurada por Martim Costa (11), Guilherme Azevedo (30) e Viti (32).



A Suíça chegou ao golo de 'honra', apontado por Jonathan Scheer, aos 42 minutos, quando o marcador já assinalava 7-0.



Portugal encerra a fase de grupos na quarta-feira, quando defrontar a Espanha, pelas 20:30 horas locais (19:30 em Lisboa).