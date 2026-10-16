Portugal inicia caminho para o Mundial de futsal com dezena à Dinamarca

Perante um Pavilhão Multiusos de Odivelas com assistência praticamente lotada, Portugal demonstrou toda a sua qualidade ofensiva e chegou à dezena de golos, numa partida em que até começou a perder, mas que já vencia por 6-3 ao intervalo, com golos de Tomás Paçó, Diogo Santos, por duas vezes, Hugo Neves, Lúcio Rocha e Ruben Teixeira, sendo que Larsen, Gantzhorn e Rasmussen marcaram para os dinamarqueses.



Na segunda parte, a superioridade portuguesa manteve-se, com mais quatro golos, da autoria de Tomás Paçó, Ruben Teixeira, André Coelho e Lúcio Rocha.



Numa partida com início de jogo frenético, os nórdicos entraram destemidos e adiantaram-se no marcador em apenas 28 segundos, por Morten Larsen, tirando proveito de uma desatenção da defensiva da equipa lusa que, face à entrada em falso, ainda viram Hansen atirar ao travessão.



Após a má entrada em jogo, Portugal acordou e, num ápice, transformou a desvantagem em reviravolta com dois golos separados por poucos segundos, ao minuto seis, primeiro empatando num desvio de Tomás Paçó a um remate de Hugo Neves à entrada da área e, logo depois, num remate forte de Diogo Santos.



A partir daí, Portugal não mais perdeu o controlo do marcador e, aos 10 minutos, chegou ao 3-1 através de um penálti transformado por Hugo Neves após mão na área da Dinamarca, que no entanto nunca se entregou e reduziu logo no minuto seguinte numa ação meritória de William Gantzhorn.



A partida voltou a ter golo português numa desmarcação de Lúcio Rocha para remate certeiro aos 15, com a equipa visitante a voltar a aproximar-se aos 16, num remate de fora da área de Emil Rasmussen.



Os golos sucediam-se ‘em catadupa’ numa primeira parte que terminou com Portugal a comandar e a marcar por mais duas ocasiões, por Diogo Santos, segundos após o terceiro golo dinamarquês, e Ruben Teixeira, a 23 segundos do intervalo.



A segunda parte não foi tão agitada quanto a primeira, mas Tomás Paçó esteve em particular destaque, com dois remates travados pelos ferros, aos 24 e 26 minutos, antes de finalmente marcar aos 29, com um desvio de classe perante o guarda-redes contrário.



Até ao final, a equipa portuguesa voltou a concretizar por mais duas vezes - e no mesmo minuto -, por Ruben Teixeira e André Coelho, antes de Lúcio Rocha, a pouco mais de dois minutos do final, fixar o esclarecedor triunfo.



Após o jogo em Odivelas, a seleção nacional vai defrontar, fora de portas, a Roménia, em 21 de outubro, em Targu Mures, pela segunda jornada do Grupo 7 da Ronda Principal de qualificação para o Mundial2028.







Jogo no Pavilhão Multiusos de Odivelas.



Portugal - Dinamarca, 10-3.



Ao intervalo: 6-3.



Marcadores:



0-1, Morten Larsen, 01 minuto.



1-1, Tomás Paçó, 06.



2-1, Diogo Santos, 06.



3-1, Hugo Neves, 10 (grande penalidade).



3-2, William Gantzhorn, 11



4-2, Lúcio Rocha, 15.



4-3, Emil Rasmussen, 16.



5-3, Diogo Santos, 16.



6-3, Ruben Teixeira, 20.



7-3, Tomás Paçó, 29.



8-3, Ruben Teixeira, 33.



9-3, André Coelho, 33.



10-3, Lúcio Rocha, 38.







Equipas:



- Portugal: Diogo Basílio, Tomás Paçó, Pauleta, Pany Varela e Hugo Neves. Jogaram ainda: Diogo Santos, Silvestre Ferreira, Ruben Góis, André Coelho, Ruben Teixeira, Afonso Jesus, Lúcio Rocha, Edmilson Kutchy e André Correia.



Selecionador: Jorge Braz.



- Dinamarca: William Rams, Mohammed Yussef, Zakaria El-Ouaz, Mads Falck e Morten Larsen. Jogaram ainda: Oscar Hansen, Oliver Borsting William Gantzhorn, Emil Rasmussen, Zlatan Henic, Ayoub Sorensen, Nicolai Jaegergaard, Emir Kasumovic e Oliver Henrichsen.



Selecionador: Nikolay Saabye.







Árbitros: Petar Radojcic, Nikola Rabrenovic e Bojan Graovac (Sérvia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Morten Larsen (03), Mohammed Yussef (16) e Afonso Jesus (32).



Assistência: cerca de 3.000 espetadores.



