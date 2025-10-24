Portugal inicia defesa do título europeu de futsal com Hungria, Itália e Polónia





Jorge Braz elogia adversários



O selecionador português de futsal, qualifica Itália, Hungria e Polónia, como “três seleções muito organizadas, muito competitivas. A Itália com jogadores de um nível muito bom, a Polónia extremamente competitiva, que tem crescido muito, e a Hungria que sabe gerir, que está muito organizada e que tem evoluído”, referiu Jorge Braz numa apreciação feita em Kaunas, Lituânia, onde decorreu o sorteio.



Braz, que levou a seleção portuguesa à conquista de um mundial e dois europeus, em 2018 e 2022, acredita, também, que Portugal tem de olhar para si e vencer o Grupo D.



“É o grupo que temos, o mais importante neste momento é perceber como nos vamos preparar para vencer o grupo. Não há aqui outra forma de olhar para isto. Nós queremos vencer o grupo e queremos olhar para nós. A seleção mais importante do nosso grupo somos nós”, defendeu.



O sorteio teve o lado positivo de manter a seleção das ‘quinas’ na Eslovénia durante todo o Europeu, que é coorganizado por três países (Letónia, Lituânia e Eslovénia), algo que agradou muito ao selecionador nacional.



“Somos do Grupo D, pode trazer já uma ligeira vantagem e, logisticamente, estar sempre no mesmo país também é uma vantagem. Portanto, desse lado logístico, de organização, de preparação, esse é sempre o lado de que gosto mais. Nesse sentido, foi um bom sorteio”, sublinhou.





(Com Lusa)

No sorteio hoje realizado em Kaunas, na Lituânia, com a presença do antigo internacional Ricardinho, Portugal ficou colocado no Grupo D, de um total de quatro grupos e 16 seleções que irão lutar pelo título europeu.Portugal disputará a fase de grupos na Eslovénia, sendo que a fase a eliminar também será nesse país.A Espanha, recordista de títulos, com sete, e finalista vencida, frente a Portugal, em 2018, era cabeça de série, tal como a seleção das ‘quinas’, e integra o Grupo C, com a anfitriã Eslovénia, a Bielorrússia e a Bélgica.Portugal e Espanha podem-se defrontar logo nos quartos de final do Europeu, se, na fase de grupos, uma das seleções vencer o seu grupo, mas a outra terminar em segundo, o que dará, desde logo, uma final antecipada na fase seguinte, em que os grupos cruzam.O sorteio colocou ainda as seleções da Croácia, Geórgia e França no grupo A, junto da Letónia, e Arménia, República Checa e Ucrânia no B, ao lado da Lituânia, com o emparelhamento a ter alguns condicionalismos com Ucrânia e Bielorrússia.O Europeu está agendado para o período entre 21 de janeiro e 07 de fevereiro, com jogos distribuídos pela Arena Riga, em Riga, Zalgirio Arena, em Kaunas, e Arena Stozice e Tivoli Arena, em Liubliana.Composição dos grupos:- Grupo A: Letónia, Croácia, Geórgia e França.- Grupo B: Lituânia, Arménia, República Checa, Ucrânia.- Grupo C: Eslovénia, Bielorrússia, Espanha, Bélgica.- Grupo D: Itália, Hungria, Portugal, Polónia.