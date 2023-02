Portugal inicia Europe Championship de râguebi com triunfo sobre Bélgica

Após cerca de 20 minutos iniciais de bom nível em cada parte do jogo, Portugal caiu de produção e cometeu erros que desagradaram a Patrice Lagisquet, além de permitirem aos belgas somar dois ensaios ‘proibidos’ em circunstâncias normais, no Estádio Nacional.



Desde os primeiros instantes que o jogo veloz dos portugueses causou muitas dificuldades aos belgas e, nos primeiros 21 minutos, Portugal chegou à linha de ensaio quase de cinco em cinco minutos. Vincent Pinto (05), Rodrigo Marta (11), Nicolas Martins (16), José Lima (21) fizeram os quatro ensaios dos ‘lobos’ na primeira parte, com três transformações de Nuno Sousa Gudes, que colocaram o marcador em 26-0.



No entanto, a seleção ‘eclipsou-se’ no conforto da vantagem e permitiu aos belgas crescerem no encontro, graças a um conjunto de erros que resultaram em faltas capitalizadas pelos visitantes. Com uma penalidade de Florian Remue (32) e um ensaio de Victor André (39), que teve início numa formação ordenada dentro da área de 22 metros portuguesa, os belgas levaram o marcador em 26-10 para o intervalo.



A abrir a segunda parte, os visitantes tiveram a oportunidade de voltar a reduzir, mas Remue errou uma penalidade fácil e, na reposta, Portugal voltou, finalmente, a conseguir encadear uma boa jogada coletiva para o ensaio de João Belo (46).



O lance voltou a mostrar aos ‘lobos’ o caminho que precisavam de seguir e não tardou até que o chutador de ‘serviço’ Nuno Sousa Guedes (51) inscrevesse também o seu nome na lista de marcadores de ensaios.



Pedro Lucas (60) surpreendeu pela rapidez a tirar a bola do ‘ruck’ e correr para a linha e Lionel Campergue (64) concretizou um ensaio em ‘maul’, montado a partir de um alinhamento, mas uma nova quebra de rendimento permitiu que Hugo de Francq (72) respondesse com o segundo toque de meta belga, que fechou o encontro em 54-17.



Com o ponto de bónus ofensivo somado, Portugal lidera o Grupo B em igualdade com a Roménia (cinco pontos), que venceu a Polónia por 67-27, em Bucareste.