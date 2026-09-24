Portugal inicia qualificação para Mundial de futsal frente à Dinamarca





(Com Lusa)





A partida com a Dinamarca está agendada para as 20:00 e marca o arranque da participação portuguesa no Grupo 7 da Ronda Principal de apuramento, sendo que a última partida de Portugal em Odivelas aconteceu em 2025, frente à Macedónia do Norte.Portugal, campeão do mundo em 2021 e segundo classificado do ranking mundial, vai defrontar Dinamarca e Roménia em jogos em casa e fora, numa fase que envolve 36 seleções, distribuídas por 12 grupos de três equipas.Os vencedores dos 12 grupos e os quatro melhores segundos classificados garantem o apuramento para a Ronda de Elite, enquanto os restantes oito segundos classificados terão de disputar um play-off.Depois da receção à Dinamarca, a seleção portuguesa desloca-se à Roménia, em 21 de outubro, para defrontar a formação local em Târgu Mureș.A Ronda Principal de qualificação para o Mundial de 2028 prolonga-se até 03 de março de 2027, enquanto a Ronda de Elite vai ser disputada entre 06 de setembro e 22 de dezembro de 2027, após o sorteio marcado para 20 de maio.A UEFA vai ter sete seleções entre as 24 na fase final da 11.ª edição do Mundial, cujas datas e local ainda não estão definidos.