Portugal joga para o 17.º lugar do Mundial de andebol de sub-19

Em Gizé, no Egito, o conjunto das ‘quinas’ chegou ao intervalo empatado (17-17), mas superiorizou-se na segunda parte e terminou com 11 golos de diferença rumo ao quarto triunfo, e terceiro consecutivo, em seis partidas na principal prova planetária do escalão.



João Bandeira voltou a evidenciar-se na equipa orientada por Nuno Santos, com 11 golos, em 13 remates, e seis assistências, seguido de Gonçalo Gomes, com seis tentos, e de João Magalhães e Leonardo Anastácio, ambos com cinco.



Na sexta-feira, a partir das 19:30 locais (17:30 em Lisboa), de novo em Gizé, Portugal vai discutir o 17.º e 18.º lugares da 11.ª edição do Campeonato do Mundo de sub-19 frente à Croácia, vencedora em 2009, que derrotou a Tunísia (36-30), no Cairo.



A equipa nacional está a participar pela quarta vez em fases finais e já sabe que vai registar a pior classificação, após ter sido sétima colocada em 2017, quarta em 2019 e sexta em 2023.



Portugal falhou a entrada na Ronda Principal, destinada às 16 melhores seleções, ao terminar o Grupo A da fase preliminar na terceira posição, sendo relegada para a Taça Presidente, na qual dominou a ‘poule’ I e acedeu às eliminatórias do 17.º ao 20.º lugares.